Главный врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Вадима Ракова после травмы

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о восстановлении футболиста железнодорожников Вадима Ракова после травмы.

«На данный момент Вадима Ракова ничего не беспокоит, но программа в отпуске у него была сложнее, чем у остальной команды. Совместно с тренером по физподготовке мы разработали для него индивидуальный протокол, включающий много беговых упражнений. При их выполнении у Вадима не возникало никаких болевых ощущений — он эмоционально и физически готов. Дополнительно мы сделаем серию тестов именно на область, которая была травмирована. Сейчас Раков приступает к тренировкам в общей группе, но параллельно мы будем отслеживать ситуацию. Травма, которая случилась у него в «Крыльях», нетипична и входит в процент осложнений. Это требует постоянного индивидуального контроля. Но на данный момент Вадим готов и, думаю, должен всех нас порадовать», — передаёт слова корреспондента «Чемпионата» Владимир Четверик.