Главный врач «Локомотива»: сделать операцию Комличенко в России — осознанное решение



Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал об операции нападающего Николая Комличенко.

«Сделать операцию Комличенко в России — осознанное решение. Мы советовались с руководством, хотели доказать, что в России медицина не хуже, чем в Европе. Выбирали только проверенных отечественных хирургов. Есть уже несколько кейсов подобных операций в России, и они не хуже в сравнении с европейскими. Я считаю, что это очень хороший и важный момент: спортсмены будут доказывать, что в России тоже существует высокого уровня ортопедия, травматология и хирургия», — передаёт слова Калюжного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.