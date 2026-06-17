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«Это просто статистика». Месси — о том, что он обошёл Роналдо по количеству голов на ЧМ

«Это просто статистика». Месси — о том, что он обошёл Роналдо по количеству голов на ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на то, что он обошёл легендарного бразильского форварда Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира. Месси ранее повторил голевой рекорд бывшего форварда Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Накануне аргентинец оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0). Теперь на его счету 16 голов — именно эта цифра долгие годы являлась рекордом и принадлежала Клозе. У Роналдо 15 мячей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Это большая честь — соревноваться со всеми этими великими игроками, включая Роналдо. Он был одним из величайших футболистов всех времён, и тем не менее он не на первом месте. Так что в итоге это просто статистика», — приводит слова Месси All About Argentina в социальной сети X.

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