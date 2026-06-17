Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как провёл отпуск после сезона

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как провёл отпуск после завершившегося сезона-2025/2026. Специалист отметил, что не уезжал далеко из Москвы.

«Практически всегда были на связи с руководством, решали оперативные вопросы достаточно часто. Находился здесь, в Москве, или загородом. Не можем себе позволить уезжать далеко, как футболисты», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим в Мир Российской Премьер-Лиге, чемпионат выиграл санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» занял второе место. Напрямую из РПЛ по итогам сезоне-2025/2026 вылетели «Пари НН» и «Сочи».