Михаил Галактионов отреагировал на красную карточку Монтеса на чемпионате мира

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на удаление защитника железнодорожников мексиканца Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист сборной Мексики был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

«Стараюсь следить за чемпионатом мира. Самые поздние смотрю либо в записи, либо вообще не смотрю. Монтес провёл качественный матч с ЮАР, но удаление в конце расстроило. Следующий матч придётся пропустить. Фол там был, но вопрос, красная ли это, дискуссионный.

Сравнивать судейство на ЧМ с нашим — неправильно. Ошибки бывают у всех, к ним надо относиться спокойно. Есть нюансы, которые проговариваются на семинарах. Хотелось бы, чтобы моменты интерпретировались последовательно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.