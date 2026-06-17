Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов отреагировал на красную карточку Монтеса на чемпионате мира

Михаил Галактионов отреагировал на красную карточку Монтеса на чемпионате мира
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на удаление защитника железнодорожников мексиканца Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист сборной Мексики был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Стараюсь следить за чемпионатом мира. Самые поздние смотрю либо в записи, либо вообще не смотрю. Монтес провёл качественный матч с ЮАР, но удаление в конце расстроило. Следующий матч придётся пропустить. Фол там был, но вопрос, красная ли это, дискуссионный.

Сравнивать судейство на ЧМ с нашим — неправильно. Ошибки бывают у всех, к ним надо относиться спокойно. Есть нюансы, которые проговариваются на семинарах. Хотелось бы, чтобы моменты интерпретировались последовательно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Флаг России на стадионе, яркая Шакира, красная Монтеса. Первый матч ЧМ-2026 — в наших фото
Фото
Флаг России на стадионе, яркая Шакира, красная Монтеса. Первый матч ЧМ-2026 — в наших фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android