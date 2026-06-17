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Галактионов объяснил вызов большого количества молодых футболистов на сборы «Локомотива»

Галактионов объяснил вызов большого количества молодых футболистов на сборы «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил вызов на летние сборы своей команды большого количество молодых игроков. Ранее в СМИ появилась информация, что железнодорожники пригласили в основную команду семерых футболистов из молодёжки.

«У нас ежегодная и постоянная практика приглашать молодых футболистов на летние и зимние сборы. Им необходимо время, чтобы адаптировать к большой интенсивности и скорости большого футбола. Жесточайшая конкуренция, просто так ничего не даётся. Кто хорошо себя проявит, останется в основном составе.

Мы дали дополнительную неделю группе игроков, которые были в сборной. Первую часть сборов они пропустят, на второй — уже будут работать», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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