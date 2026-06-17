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Кечинов: Месси — гениальный футболист, продолжает делать историю на чемпионате мира 2026!

Кечинов: Месси — гениальный футболист, продолжает делать историю на чемпионате мира 2026!
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Российский экс-футболист Валерий Кечинов отреагировал на хет-трик и яркую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Меня впечатлил Месси. Никто не ожидал, что в таком возрасте можно играть на таком уровне на чемпионате мира и быть лидером одной из самых лучших сборных. Приятно удивлён. Я один из тех, кто был в шоке от его игры. В 39 лет на чемпионате мира такое показывать? Даже нет слов.

Увидел и был ошарашен. Никто не ожидал от Месси такого результата. Вообще думал, что он начнёт матч с Алжиром на скамейке запасных. Это феномен. Месси — гениальный футболист и продолжает делать историю на чемпионате мира! Это дорогого стоит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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