Кечинов: Месси — гениальный футболист, продолжает делать историю на чемпионате мира 2026!

Российский экс-футболист Валерий Кечинов отреагировал на хет-трик и яркую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

«Меня впечатлил Месси. Никто не ожидал, что в таком возрасте можно играть на таком уровне на чемпионате мира и быть лидером одной из самых лучших сборных. Приятно удивлён. Я один из тех, кто был в шоке от его игры. В 39 лет на чемпионате мира такое показывать? Даже нет слов.

Увидел и был ошарашен. Никто не ожидал от Месси такого результата. Вообще думал, что он начнёт матч с Алжиром на скамейке запасных. Это феномен. Месси — гениальный футболист и продолжает делать историю на чемпионате мира! Это дорогого стоит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.