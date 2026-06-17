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Ван дер Варта обвинили в расизме за шутку о японцах во время трансляции матча ЧМ-2026

Ван дер Варта обвинили в расизме за шутку о японцах во время трансляции матча ЧМ-2026
Ван дер Варт
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт во время телевизионной трансляции матча группового этапа чемпионата мира 2026 года Япония — Нидерланды (2:2) допустил высказывание, которое в соцсетях расценили как дискриминационное.

Ван дер Варт комментировал эпизод, в котором японцы сравняли счёт во втором тайме после розыгрыша углового. «Они (японские игроки), конечно, похожи друг на друга, возможно, ван де Вен так и подумал», — приводит слова экс-футболиста Mirror. Сразу после этого 43-летний специалист добавил, что это была шутка, однако в социальных сетях его реплика вызвала волну критики.

Матч завершился вничью 2:2, японцы ушли от поражения, забив с углового в конце основного времени матча. Ван дер Варт выступал за сборную Нидерландов с 2001 по 2013 год, участвовал в чемпионате мира 2010 года в ЮАР, где его команда дошла до финала и обыграла Японию на групповом этапе (1:0).

Сборная Японии выступает в группе F, где также сыграют команды Швеции и Туниса.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
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