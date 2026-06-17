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Галактионов: «Локомотив» давал согласие на летний турнир РПЛ, но он не состоится

Галактионов: «Локомотив» давал согласие на летний турнир РПЛ, но он не состоится
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что московский клуб был готов принять участие в летнем межсезонном турнире. Однако у Мир РПЛ не получилось организовать выставочное летнее соревнование.

«Мы говорили с РПЛ о возможном летнем турнире, дали своё согласие. Нам было бы интересно сыграть. Но, к сожалению, этот турнир не состоится. О зиме говорить рано, но рассматриваем участие и там», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим в Мир РПЛ, чемпионат выиграл санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» занял второе место.

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