Галактионов: «Локомотив» давал согласие на летний турнир РПЛ, но он не состоится

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что московский клуб был готов принять участие в летнем межсезонном турнире. Однако у Мир РПЛ не получилось организовать выставочное летнее соревнование.

«Мы говорили с РПЛ о возможном летнем турнире, дали своё согласие. Нам было бы интересно сыграть. Но, к сожалению, этот турнир не состоится. О зиме говорить рано, но рассматриваем участие и там», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим в Мир РПЛ, чемпионат выиграл санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» занял второе место.