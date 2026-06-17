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«Реал» объявил о подписании Бернарду Силвы

«Реал» объявил о подписании Бернарду Силвы
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о подписании португальского полузащитника Бернарду Силвы. Он покинул «Манчестер Сити» по истечении срока контракта и продолжит карьеру в Мадриде.

Силва и «Реал» подписали контракт до лета 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что зарплата футболиста в «Реале» составит € 20 млн в год. Также игрок получит подписной бонус € 10 млн, а его агент Жорже Мендеш и отец — ещё € 10 млн комиссионных.

В минувшем сезоне хавбек провёл за «Манчестер Сити» 53 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. За время выступления в английском клубе с 2017 года он выиграл 19 трофеев, включая шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

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