Тухель заявил, что не будет петь гимн Англии до выхода в финал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что не планирует исполнять национальный гимн перед матчами чемпионата мира. По его словам, он сделает это только в том случае, если команда дойдёт до финала.

«Пока нет, думаю, мы ещё не дошли до этого. Может быть, в самом конце. Я все ещё немного стесняюсь. Не хочу никого обидеть и не хочу, чтобы сейчас на этом акцентировали внимание», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

Немецкий специалист возглавил сборную Англии в 2025 году. На чемпионате мира 2026 года англичане выступают в группе L, где также играют сборные Хорватии, Ганы и Панамы. Свой первый матч на турнире команда Томаса Тухеля проведёт 17 июня с Хорватией. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.