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Тухель заявил, что не будет петь гимн Англии до выхода в финал ЧМ-2026

Тухель заявил, что не будет петь гимн Англии до выхода в финал ЧМ-2026
Томас Тухель
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что не планирует исполнять национальный гимн перед матчами чемпионата мира. По его словам, он сделает это только в том случае, если команда дойдёт до финала.

«Пока нет, думаю, мы ещё не дошли до этого. Может быть, в самом конце. Я все ещё немного стесняюсь. Не хочу никого обидеть и не хочу, чтобы сейчас на этом акцентировали внимание», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

Немецкий специалист возглавил сборную Англии в 2025 году. На чемпионате мира 2026 года англичане выступают в группе L, где также играют сборные Хорватии, Ганы и Панамы. Свой первый матч на турнире команда Томаса Тухеля проведёт 17 июня с Хорватией. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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