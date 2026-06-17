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Кечинов: во время ночных матчей чемпионата мира сплю — их тяжело смотреть

Кечинов: во время ночных матчей чемпионата мира сплю — их тяжело смотреть
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Российский экс-футболист Валерий Кечинов признался, что не смотрит ночные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде. Из-за разницы в часовых поясах некоторые матчи выпадают на ночное время по московскому времени.

«Конечно, хотелось бы смотреть больше матчей чемпионата мира. Всё самое важное я вижу в обзорах игр. Начало турнира очень интересное, имеем много зрелищных матчей. Есть и неожиданные результаты. Во время ночных игр чемпионата мира сплю. Конечно, их тяжело смотреть. Но сейчас всё хорошо и досконально показывают в обзорах, которые можно смотреть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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