Аргентинский комментатор назвал Францию «африканской командой» во время матча ЧМ-2026
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Комментатор аргентинского телеканала DirectTvSports назвал Францию «африканской командой» во время матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между французами и Сенегалом (3:1). По окончании первого тайма комментатор сказал: «Завершён первый тайм в Нью-Джерси, 0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья».
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66' 2:0 Баркола – 82' 2:1 Мбайе – 90+5' 3:1 Мбаппе – 90+6'
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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