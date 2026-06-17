«Не уверен, что это можно так называть». Рабьо — про газон в матче с Сенегалом

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о состоянии поля на стадионе в Нью-Джерси после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Сенегалом (3:1). По словам футболиста, покрытие было далеко от естественного и напоминало синтетику.

«Газон… Даже не уверен, что это можно так называть. Скорее это похоже на довольно жёсткое и твёрдое искусственное покрытие. Но условия одинаковы для обеих команд, так что надо приспосабливаться», — цитирует Рабьо RMC Sport.

Главный тренер французов Дидье Дешам добавил, что поле имеет бетонное основание, из-за чего волокна травы очень короткие, а отскок мяча меняется в зависимости от полива.

Ранее о проблемах с газоном на турнире говорил и нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Сборная Франции выступает в группе I, следующий матч команда проведёт 23 июня с Ираком.