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Гарри Кейн высказался о шансах сборной Англии на ЧМ-2026

Гарри Кейн высказался о шансах сборной Англии на ЧМ-2026
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями о шансах сборной Англии на чемпионате мира по футболу – 2026.

«Это одна из лучших возможностей для нас завоевать титул. У команды отличный баланс: большой опыт в матчах, выходы в финал, клубные финалы, важные матчи, и у нас есть несколько талантливых молодых игроков. Для меня главное — сохранять свободу мыслей. На любом турнире, если ты играешь смело, идёшь в прессинг, нацелен на победу и выкладываешься на поле без остатка», — рассказал Кейн в интервью Генри Винтеру.

Первый матч сборной Англии состоится 17 июня в Далласе. Команда встретится с Хорватией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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