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«Балтика» объявила о трансфере защитника Шнапцева из «Пари НН»

«Балтика» объявила о трансфере защитника Шнапцева из «Пари НН»
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Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе защитника Максима Шнапцева из клуба «Пари Нижний Новгород». Футболист подписал до 30 июня 2030 года.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Пари Нижний Новгород» достигнута договорённость о переходе Максима Шнапцева! Российский защитник подписал контракт с нашей командой до 30 июня 2030-го! Макс — воспитанник «Локомотива». За команды академии железнодорожников Шнапцев играл в ЮФЛ-2, ЮФЛ-1 и молодёжном первенстве России. В 2023 году защитник переехал в Нижний Новгород и с того момента провёл за нижегородцев 55 матчей. В них у футболиста набралось шесть ассистов. В минувшем сезоне РПЛ Макс сыграл в 23 матчах и записал на свой счёт три голевые передачи. Добро пожаловать в Калининград! Тебе у нас понравится», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

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