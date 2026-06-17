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Беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля под Брянском

Беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля под Брянском
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Автобус с юношеской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся в Геленджик, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата самолётного типа в Брянской области. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ещё шесть человек получили ранения, в том числе четверо детей, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», — написал Ковальчук.

Инцидент произошёл в приграничном районе. Беспилотный аппарат нанёс удар по гражданскому автобусу. Остальные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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