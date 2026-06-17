«Краснее карточки просто не бывает». Арбитр Федотов раскритиковал решение не удалить Месси

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении главного арбитра матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир Шимона Марциняка не удалять нападающего аргентинцев Лионеля Месси. В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног.

«Это красная карточка. Месси находился сзади, не пытался сыграть в мяч и наступил сопернику шипами на икроножную мышцу. Если говорить про ориентирование ФИФА и УЕФА на безопасность игроков, то это точно удаление. Краснее карточки просто не бывает. Хотя бы жёлтую надо было показать для начала. Какие были аргументы у VAR, чтобы не позвать арбитра к монитору, и какие были аргументы у самого судьи? Раскочегаривается чемпионат мира, арбитры потихоньку начинают «плыть». Я не могу говорить, что у судьи здесь сыграла боязнь Месси, но если это она, то ему надо дома сидеть, а не работать на ЧМ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.