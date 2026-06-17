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Прав ли судья матча Аргентина — Алжир на ЧМ, что не удалил Месси?

Прав ли судья матча Аргентина — Алжир на ЧМ, что не удалил Месси?
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В ночь с 16 на 17 июня завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборной Аргентины и национальной командой Алжира. В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк. Встреча закончилась разгромной победой аргентинской сборной со счётом 3:0. В первом тайме нападающий аргентинцев Лионель Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Форварду не показали даже жёлтую карточку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Чемпионат» предлагает свои читателям пройти опрос на тему: «Прав ли судья матча Аргентина — Алжир на ЧМ, что не удалил Месси?»

Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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