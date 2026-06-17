Прав ли судья матча Аргентина — Алжир на ЧМ, что не удалил Месси?

В ночь с 16 на 17 июня завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборной Аргентины и национальной командой Алжира. В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк. Встреча закончилась разгромной победой аргентинской сборной со счётом 3:0. В первом тайме нападающий аргентинцев Лионель Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Форварду не показали даже жёлтую карточку.

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Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.