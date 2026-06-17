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Арнаутович — самый возрастной автор гола сборной Австрии на чемпионатах мира

Арнаутович — самый возрастной автор гола сборной Австрии на чемпионатах мира
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37-летний нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды на чемпионатах мира, сообщает Opta.

В первом матче на ЧМ-2026 с Иорданией (3:1) Арнаутович реализовал пенальти в компенсированное время, забив мяч в возрасте 37 лет и 59 дней.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Окончен
3 : 1
Иордания
1:0 Шмид – 20'     1:1 Олван – 50'     2:1 Аль-Араб – 76'     3:1 Марко Арнаутовић – 90+12'    

Так, он побил рекорд Тони Польстера, которому было 34 года и 93 дня, когда он забил гол в ворота Камеруна (1:1) на чемпионате мира 1998 года.

Следующий матч сборной Австрии состоится 22 июня. Команда встретится с Аргентиной в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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