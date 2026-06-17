Арнаутович — самый возрастной автор гола сборной Австрии на чемпионатах мира

37-летний нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды на чемпионатах мира, сообщает Opta.

В первом матче на ЧМ-2026 с Иорданией (3:1) Арнаутович реализовал пенальти в компенсированное время, забив мяч в возрасте 37 лет и 59 дней.

Так, он побил рекорд Тони Польстера, которому было 34 года и 93 дня, когда он забил гол в ворота Камеруна (1:1) на чемпионате мира 1998 года.

Следующий матч сборной Австрии состоится 22 июня. Команда встретится с Аргентиной в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.