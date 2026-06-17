«Мастерство кудесника». Юрий Сёмин — о хет-трике Месси в матче с Алжиром на ЧМ

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Алжира (3:0).

«От Месси на футбольном поле можно ожидать всё что угодно в положительном ключе. Он знает свой организм, как подготовиться к матчу, как продолжать свою великую карьеру. У него мастерство кудесника, он любит футбол, побеждать и ставить новые рекорды. Он это и сделал.

Сборная Аргентина при любых игроках является фаворитом на чемпионате мира. Не было Марадоны — фавориты, с ним тоже, так и с Месси. У них рождаются сильные, выдающиеся игроки. Тренировочный процесс на высочайшем уровне, потому что очень много аргентинцев играют в разных командах. А если сравнивать Месси и Марадону — оба сильные, равнозначные по значимости», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.