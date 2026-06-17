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«Мастерство кудесника». Юрий Сёмин — о хет-трике Месси в матче с Алжиром на ЧМ

«Мастерство кудесника». Юрий Сёмин — о хет-трике Месси в матче с Алжиром на ЧМ
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Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Алжира (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«От Месси на футбольном поле можно ожидать всё что угодно в положительном ключе. Он знает свой организм, как подготовиться к матчу, как продолжать свою великую карьеру. У него мастерство кудесника, он любит футбол, побеждать и ставить новые рекорды. Он это и сделал.

Сборная Аргентина при любых игроках является фаворитом на чемпионате мира. Не было Марадоны — фавориты, с ним тоже, так и с Месси. У них рождаются сильные, выдающиеся игроки. Тренировочный процесс на высочайшем уровне, потому что очень много аргентинцев играют в разных командах. А если сравнивать Месси и Марадону — оба сильные, равнозначные по значимости», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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