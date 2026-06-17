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Заведено дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детской командой

Заведено дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детской командой
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Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что ведомство завело уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детской командой в Брянской области. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ещё шесть человек получили ранения, в том числе четверо детей.

«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ (террористический акт)», — приводит слова Петренко «РИА Новости Спорт».

Инцидент произошёл в приграничном районе. Беспилотный аппарат нанёс удар по гражданскому автобусу.

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