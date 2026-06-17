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Мостовой: подпрыгнул до потолка, как Майкл Джордан, когда увидел хет-трик Месси на ЧМ-2026

Мостовой: подпрыгнул до потолка, как Майкл Джордан, когда увидел хет-трик Месси на ЧМ-2026
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Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Алжира (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Подпрыгнул до потолка, как Майкл Джордан, когда увидел хет-трик Месси в матче с Алжиром. На протяжении последних лет слышал, как Лионеля пытались упрекнуть в том, что он не выигрывал чемпионат мира. Что он уехал в США, а там слабый футбол.

Какой слабый футбол? Человеку почти 40 лет. Он забил 1000 голов, отдал 5000 голевых передач, и благодаря ему люди выиграли всё, что только можно, во всех командах. Месси бьёт все рекорды! Это восторг», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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