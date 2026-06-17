Мостовой: подпрыгнул до потолка, как Майкл Джордан, когда увидел хет-трик Месси на ЧМ-2026

Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Алжира (3:0).

«Подпрыгнул до потолка, как Майкл Джордан, когда увидел хет-трик Месси в матче с Алжиром. На протяжении последних лет слышал, как Лионеля пытались упрекнуть в том, что он не выигрывал чемпионат мира. Что он уехал в США, а там слабый футбол.

Какой слабый футбол? Человеку почти 40 лет. Он забил 1000 голов, отдал 5000 голевых передач, и благодаря ему люди выиграли всё, что только можно, во всех командах. Месси бьёт все рекорды! Это восторг», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.