Ролан Гусев назвал Матвея Сафонова лучшим вратарём в мире на сегодняшний день

Российский тренер Ролан Гусев высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. По итогам прошлого сезона Сафонов с парижанами выиграл французское первенство и стал победителем Лиги чемпионов. За «ПСЖ» Матвей, являющийся выпускников академии «Краснодара», выступает с лета 2024 года.

— Сафонов лучший вратарь мира на сегодняшний день?

— На сегодняшний день — да, потому что главный трофей перед чемпионатом мира он выиграл. Посмотрим, что будет в Америке, кто из вратарей начнёт творить чудеса, может, кто-то в финале три пенальти отразит.

— К французскому чемпионату в России отношение снисходительное.

— «ПСЖ» выиграл две Лиги чемпионов подряд, много французов играют в топовых европейских чемпионатах, сборная становится призером чемпионатов мира и Европы. Это говорит о силе французской лиги. Хоть «ПСЖ» и стоит особняком, чемпионат Франции сложный, не каждый сможет здесь заиграть, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».