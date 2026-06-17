Дешам прокомментировал смену позиций Дембеле и Олисе в матче с Сенегалом на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему поменял позиции Усмана Дембеле и Майкла Олисе в матче с Сенегалом (3:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2026.

После первого тайма Дешам поменял Дембеле и Олисе местами: Усман располагался справа, а Олисе переместился в центр.

«Чем чаще Майкл касается мяча, тем лучше. Майкл способен получать мяч между защитой и полузащитой соперника. Он умеет находить наших нападающих. Я сделал это, потому что посчитал, что так у нас будет больше связности», — приводит слова Дешама L'équipe.

Во 2-м туре группы I сборная Франции встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).