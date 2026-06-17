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Дешам прокомментировал смену позиций Дембеле и Олисе в матче с Сенегалом на ЧМ-2026

Дешам прокомментировал смену позиций Дембеле и Олисе в матче с Сенегалом на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему поменял позиции Усмана Дембеле и Майкла Олисе в матче с Сенегалом (3:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

После первого тайма Дешам поменял Дембеле и Олисе местами: Усман располагался справа, а Олисе переместился в центр.

«Чем чаще Майкл касается мяча, тем лучше. Майкл способен получать мяч между защитой и полузащитой соперника. Он умеет находить наших нападающих. Я сделал это, потому что посчитал, что так у нас будет больше связности», — приводит слова Дешама L'équipe.

Во 2-м туре группы I сборная Франции встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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