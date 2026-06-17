Российский экс-футболист Валерий Кечинов предположил, на что могла бы рассчитывать сборная России на чемпионате мира — 2026.

«Тяжело сказать, до какой стадии дошла бы сборная России на чемпионате мира 2026. Даже сейчас не понимаю, какой уровень нашей национальной команды. Мы видим товарищеские игры с не самыми сильными соперниками. Очень сложно понять силу нынешней сборной. Если бы мы участвовали в отборочных турнирах, тогда можно было бы сравнивать.

Мы видим, как играли сборные Гаити и Кабо-Верде на чемпионате мира. Думал, Гаити вообще не умеет играть в футбол. А они практически на равных выступили с шотландцами. Уровень даже этих сборных очень высокий. Возможно, сборная России имела бы шансы на выход из группы. Можно это представить. Но, к сожалению, это только наши фантазии», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.