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Женская сборная России поднялась на два места в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась на два места в рейтинге ФИФА
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Женская сборная России поднялась на два места в рейтинге ФИФА. Теперь российская национальная команда занимает 27-е место в таблице коэффициентов. Россия в последнем обновлении рейтинга обошла Мексику и Польшу.

Стоит напомнить, что в июне 2026 года российские футболисты дважды обыграли команду Китая в товарищеских матчах. Первая игра завершилась со счётом 2:1, вторая — 1:0.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Клубы Мир Российской Премьер-Лиги не выступают в еврокубках, а сборные проводят лишь товарищеские матчи.

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