Мостовой: у Кюрасао до сих пор праздник в стране, что они забили гол Германии на ЧМ-2026

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой высказался о неожиданных результатах на ЧМ-2026.

«За неделю до чемпионата мира сказал, что это будет турнир сюрпризов. Но не знал, что сразу в первых матчах будет столько сюрпризов. Я же не экстрасенс. Здесь ничего такого нет. Потому что первый раз на чемпионате мира участвуют 48 команд. Первый раз можно выходить с третьего места в группе. Многие команды мы не видели. Я из 48 сборных точно не видел 30 команд и не знаю, как они выглядят.

Когда сборные выйдут из групп, будет уже всё по-другому. А так — лишний раз подтверждение моих слов: футбол — это не наука. Мне очень нравится чемпионат мира. Вижу счастливых людей. Когда Месси забивает, плачут 70 тысяч болельщиков. У Кюрасао до сих пор праздник в стране, что они забили гол на чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.