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Мостовой: у Кюрасао до сих пор праздник в стране, что они забили гол Германии на ЧМ-2026

Мостовой: у Кюрасао до сих пор праздник в стране, что они забили гол Германии на ЧМ-2026
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Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой высказался о неожиданных результатах на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«За неделю до чемпионата мира сказал, что это будет турнир сюрпризов. Но не знал, что сразу в первых матчах будет столько сюрпризов. Я же не экстрасенс. Здесь ничего такого нет. Потому что первый раз на чемпионате мира участвуют 48 команд. Первый раз можно выходить с третьего места в группе. Многие команды мы не видели. Я из 48 сборных точно не видел 30 команд и не знаю, как они выглядят.

Когда сборные выйдут из групп, будет уже всё по-другому. А так — лишний раз подтверждение моих слов: футбол — это не наука. Мне очень нравится чемпионат мира. Вижу счастливых людей. Когда Месси забивает, плачут 70 тысяч болельщиков. У Кюрасао до сих пор праздник в стране, что они забили гол на чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица групп ЧМ-2026
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