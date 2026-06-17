Модрич похвалил сборную Испании, несмотря на неудачный дебют на ЧМ-2026

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал игру испанской национальной команды в матче с Кабо-Верде (0:0).

«Очевидно, результат стал неожиданностью, но это первая игра, ничего ещё не решено, и я уверен, что они отыграются. Это служит напоминанием о том, что первые игры никогда не бывают лёгкими. Но это отличная команда», — рассказал Модрич EFE на официальной пресс-конференции.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня).

Сборная Хорватии стартует на ЧМ-2026 17 июня в матче с Англией, который пройдёт в Далласе.