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Модрич похвалил сборную Испании, несмотря на неудачный дебют на ЧМ-2026

Модрич похвалил сборную Испании, несмотря на неудачный дебют на ЧМ-2026
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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал игру испанской национальной команды в матче с Кабо-Верде (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Очевидно, результат стал неожиданностью, но это первая игра, ничего ещё не решено, и я уверен, что они отыграются. Это служит напоминанием о том, что первые игры никогда не бывают лёгкими. Но это отличная команда», — рассказал Модрич EFE на официальной пресс-конференции.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня).

Сборная Хорватии стартует на ЧМ-2026 17 июня в матче с Англией, который пройдёт в Далласе.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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