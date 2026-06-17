Килиан Мбаппе стал лидером по одному статистическому показателю в рамках чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в пятый раз забил больше одного мяча в матчах чемпионатов мира по футболу, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Больше Мбаппе не забивал никто — у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе на счету четыре таких игры, как и у нападающего Аргентины Лионеля Месси.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 Франция обыграла Сенегал со счётом 3:1. Мбаппе оформил дубль. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.