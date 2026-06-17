Аршавин назвал футболистов, которые должны были быть на Аллее славы

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, каких российских футболистов можно было бы включить в Аллею славы. Отметим, что голливудская Аллея славы — это пешеходная зона в Лос-Анджелесе, которая служит постоянным памятником достижений в индустрии развлечений.

— Мы с вами на Аллее звёзд. Если бы в России была такая Аллея звёзд футбола, то кто бы там обязательно должен был бы быть?

— Акинфеев. Титов, наверное, из «Спартака». Кержаков, Игнашевич. Лоськов.

— То есть в твоей пятёрке не будет Мостового, но будет Лоськов?

— Мостового забыл. Но ладно, ничего страшного, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.