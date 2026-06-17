«Реал» Мадрид направил в УЕФА письмо по делу Негрейры

Руководство мадридского «Реала» уведомило УЕФА о наличии доказательств по делу Негрейры. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте «сливочных».

В заявлении клуб заявил о существовании доказательств, которые подтверждают «непрозрачные платежи» «Барселоны» в адрес Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании. Мадридский клуб также призвал к немедленному возобновлению разбирательства, ранее инициированного УЕФА, считая неприемлемым затягивание этой ситуации, поскольку это подрывает доверие к футболу, его институтам и руководству.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.

«Барселона» — действующий чемпион Испании по футболу. «Реал» Мадрид занял второе место в Ла Лиге сезона-2025/2026.