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«Реал» Мадрид направил в УЕФА письмо по делу Негрейры

«Реал» Мадрид направил в УЕФА письмо по делу Негрейры
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Руководство мадридского «Реала» уведомило УЕФА о наличии доказательств по делу Негрейры. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте «сливочных».

В заявлении клуб заявил о существовании доказательств, которые подтверждают «непрозрачные платежи» «Барселоны» в адрес Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании. Мадридский клуб также призвал к немедленному возобновлению разбирательства, ранее инициированного УЕФА, считая неприемлемым затягивание этой ситуации, поскольку это подрывает доверие к футболу, его институтам и руководству.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.

«Барселона» — действующий чемпион Испании по футболу. «Реал» Мадрид занял второе место в Ла Лиге сезона-2025/2026.

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