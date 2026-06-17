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Мостовой: сборная России спокойно бы вышла из группы с таким форматом чемпионата мира 2026

Мостовой: сборная России спокойно бы вышла из группы с таким форматом чемпионата мира 2026
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Российский экс-футболист Александр Мостовой предположил, на что могла бы рассчитывать сборная России на чемпионате мира — 2026.

«Однозначно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира 2026. С таким форматом, конечно, ты выйдешь из любой группы, если попадёшь в тройку. Наверняка кто-то выйдет в плей-офф с двумя очками или с одной победой. И наши бы также спокойно вышли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Клубы Мир Российской Премьер-Лиги не выступают в еврокубках, а сборные проводят лишь товарищеские матчи.

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