Губерниев похвалил Лионеля Месси за хет-трик на ЧМ-2026, упомянув Криштиану Роналду

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за хет-трик в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:1), упомянув форварда национальной команды Криштиану Роналду.

«Месси молодец, пользу аргентинцам приносит, а вот португальцам, чтобы побеждать, нужно Роналду нейтрализовать… В смысле, держать подальше от выхода на поле! Это, брат, марксизм!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.