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Губерниев похвалил Лионеля Месси за хет-трик на ЧМ-2026, упомянув Криштиану Роналду

Губерниев похвалил Лионеля Месси за хет-трик на ЧМ-2026, упомянув Криштиану Роналду
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за хет-трик в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:1), упомянув форварда национальной команды Криштиану Роналду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Месси молодец, пользу аргентинцам приносит, а вот португальцам, чтобы побеждать, нужно Роналду нейтрализовать… В смысле, держать подальше от выхода на поле! Это, брат, марксизм!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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