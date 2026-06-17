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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Лукасом Фассоном

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Лукасом Фассоном
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Фассоном. Новое соглашение сторон рассчитано до 2030 года.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что по новому контракту Фассон будет получать в «Локомотиве» 8 млн рублей в месяц.

24-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. Ранее СМИ связывали бразильца с сербской «Црвеной Звездой». В текущем сезоне Фассон сыграл за железнодорожников 32 матча во всех турнирах. На его счету два гола и три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 4 млн.

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