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«Динамо» объявило о проведении Братского кубка с «Ботафого» и ЦСКА отсылкой к «12 стульям»

«Динамо» объявило о проведении Братского кубка с «Ботафого» и ЦСКА отсылкой к «12 стульям»
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила о проведении Братского кубка с участием «Ботафого» и ЦСКА, использовав кадры из фильма «12 стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера. Товарищеский турнир пройдёт в июле этого года.

Братский кубок — товарищеский футбольный турнир, который проходит в Москве каждое лето. Первый розыгрыш состоялся в 2023 году. Традиционными участниками являются клубы «Динамо» Москва и ЦСКА, а в 2024-м и 2025-м в число участников были включены сербские «Партизан» и «ОФК Белград».

Действующим победителем Братского кубка является московское «Динамо», в 2024-м турнир выиграл ЦСКА.

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