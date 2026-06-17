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Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу 2026 года

Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу 2026 года
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил место проведения матча за Суперкубок России 2026 года. Так, игра за трофей пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Такое решение приняло бюро исполкома РФС.

Матч за Суперкубок состоится 18 июля. Точное время начала будет объявлено позже.

Напомним, в битве за Суперкубок России — 2026 сойдутся «Зенит» (чемпионом минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги) и «Спартак» (триумфатор прошедшего розыгрыша Фонбет Кубка России).

Действующим обладателем Суперкубка России является московский ПФК ЦСКА, который в прошлой встрече за трофей обыграл «Краснодар» (1:0).

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