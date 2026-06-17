Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу 2026 года

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил место проведения матча за Суперкубок России 2026 года. Так, игра за трофей пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Такое решение приняло бюро исполкома РФС.
Матч за Суперкубок состоится 18 июля. Точное время начала будет объявлено позже.
Напомним, в битве за Суперкубок России — 2026 сойдутся «Зенит» (чемпионом минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги) и «Спартак» (триумфатор прошедшего розыгрыша Фонбет Кубка России).
Действующим обладателем Суперкубка России является московский ПФК ЦСКА, который в прошлой встрече за трофей обыграл «Краснодар» (1:0).