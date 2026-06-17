Роналдо: миру пора принять, что Месси — лучший игрок всех времён

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. По мнению двукратного чемпиона мира, пора безоговорочно признать величие аргентинца.

«Рекорды существуют, чтобы их бить, и тот, кто их бьёт, не удивляет ни одного футбольного болельщика в мире. К тому же Аргентина — действующий чемпион. Каждый раз, когда Месси выходит на поле, всё вокруг становится историческим и элегантным. Пора миру перестать прятаться и принять тот факт, что он лучший игрок всех времён. Он продолжает показывать результат каждый сезон и на чемпионате мира, но в нём всё равно сомневаются. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда войдёт в историю», — цитирует Роналдо Mundo Deportivo.

Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0). На его счету 16 голов на чемпионатах мира — эта цифра являлась рекордом и принадлежала Мирославу Клозе. У Роналдо 15 мячей. Аргентина возглавляет группу J с тремя очками, Алжир замыкает таблицу. Следующий матч аргентинцы проведут с командой Австрии 22 июня.