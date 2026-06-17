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«Это не «автобус». Бубнов — об игре Кабо-Верде в матче с Испанией на ЧМ-2026

«Это не «автобус». Бубнов — об игре Кабо-Верде в матче с Испанией на ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что сборная Кабо-Верде не играла в сугубо оборонительный футбол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Испании (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

— Кабо-Верде именно закрылись. Александр Викторович, вы согласны?
— Да. Но это был не «автобус».

— А что это было? Троллейбус?
— Это как… Знаешь, хищник затаился, замаскировался, ты идёшь, его не видишь, всё нормально. А потом — неожиданный укус.

— Ну так они не кусали почти.
— Ну как? Кусали, не кусали, но, однако ж, 0:0, да? Но я тебе скажу, что это не сенсация, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Календарь ЧМ-2026
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