«Это не «автобус». Бубнов — об игре Кабо-Верде в матче с Испанией на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что сборная Кабо-Верде не играла в сугубо оборонительный футбол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Испании (0:0).

— Кабо-Верде именно закрылись. Александр Викторович, вы согласны?

— Да. Но это был не «автобус».

— А что это было? Троллейбус?

— Это как… Знаешь, хищник затаился, замаскировался, ты идёшь, его не видишь, всё нормально. А потом — неожиданный укус.

— Ну так они не кусали почти.

— Ну как? Кусали, не кусали, но, однако ж, 0:0, да? Но я тебе скажу, что это не сенсация, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».