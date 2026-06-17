Рубен Диаш пропустит первый матч сборной Португалии на ЧМ-2026

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш пропустит первый матч своей национальной команды на чемпионате мира — 2026 с ДР Конго. Игрок не успел до конца восстановиться после травмы. Об этом сообщил главный тренер португальцев Роберто Мартинес.

«Рубен Диаш не полностью готов к первому матчу, мы не будем им рисковать», — приводит слова Роберто Мартинеса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.