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Рубен Диаш пропустит первый матч сборной Португалии на ЧМ-2026

Рубен Диаш пропустит первый матч сборной Португалии на ЧМ-2026
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш пропустит первый матч своей национальной команды на чемпионате мира — 2026 с ДР Конго. Игрок не успел до конца восстановиться после травмы. Об этом сообщил главный тренер португальцев Роберто Мартинес.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубен Диаш не полностью готов к первому матчу, мы не будем им рисковать», — приводит слова Роберто Мартинеса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Календарь ЧМ-2026
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