Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руни: Мбаппе — абсолютная суперзвезда, он станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Руни: Мбаппе — абсолютная суперзвезда, он станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Килиан Мбаппе
Комментарии

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о выступлении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2026 года. По его словам, 27-летний форвард способен побить рекорд по количеству голов на мировых первенствах.

«Мбаппе — абсолютная суперзвезда. Он просто невероятен. Нет никаких сомнений, что по ходу этого турнира он станет величайшим бомбардиром в истории чемпионата мира», — цитирует Руни BBC Sport.

Мбаппе является капитаном сборной Франции. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 команда Дидье Дешама обыграла Сенегал со счётом 3:1, а сам Мбаппе отметился дублем. Всего на его счету 13 голов на чемпионатах мира. Рекорд делят Мирослав Клозе и Лионель Месси — по 16 мячей. Франция выступает в группе I, следующий матч команда проведёт 23 июня с Ираком.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде по количеству голов в сборной Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android