Руни: Мбаппе — абсолютная суперзвезда, он станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о выступлении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2026 года. По его словам, 27-летний форвард способен побить рекорд по количеству голов на мировых первенствах.

«Мбаппе — абсолютная суперзвезда. Он просто невероятен. Нет никаких сомнений, что по ходу этого турнира он станет величайшим бомбардиром в истории чемпионата мира», — цитирует Руни BBC Sport.

Мбаппе является капитаном сборной Франции. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 команда Дидье Дешама обыграла Сенегал со счётом 3:1, а сам Мбаппе отметился дублем. Всего на его счету 13 голов на чемпионатах мира. Рекорд делят Мирослав Клозе и Лионель Месси — по 16 мячей. Франция выступает в группе I, следующий матч команда проведёт 23 июня с Ираком.