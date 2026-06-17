«Чувствую поддержку и веру от всех». Вадим Раков — о новом контракте с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал пролонгацию сотрудничества с московским клубом.

«Продлил контракт с «Локомотивом». Чувствую поддержку и веру от всех — моей семьи, самых близких и любимых до тренерского штаба, руководство и болельщиков. С Михаилом Михайловичем [Галактионовым] пока не общались, он только поздравил меня в офисе. Думаю, на базе поговорим», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вадиму 23 года, он является воспитанником системы «Локомотива». Отметим, в минувшем сезоне универсальный полузащитник пропустил некоторое время из-за травмы ноги.

«Локомотив» стал третьим по итогам кампании-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге. Чемпионат выиграл санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».