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Ролан Гусев раскрыл, обсуждали ли с ним работу в ЦСКА

Ролан Гусев раскрыл, обсуждали ли с ним работу в ЦСКА
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Российский тренер Ролан Гусев прокомментировал информацию, что он мог возглавить московский ЦСКА. Главным тренером армейцев является Дмитрий Игдисамов. Гусев покинул «Динамо» Москва по итогам прошлого сезона и в данный момент находится без работы.

— Чем занимаетесь в «отпуске»?
— Отдыхаю, провожу время с семьей.

— Вас сватали в ЦСКА. С вами кто-то связывался из клуба?
— Я слышал, что мою фамилию обсуждали, что я был кандидатом, но со мной никто из руководства не связывался.

— Такое внимание приятно?
— Приятно, конечно. Но это же ничего не означает. Это как участвовать в финале и не быть победителем, потому что проигравшего спустя время мало кто вспомнит.

— Были разговоры и про «Урал». Поступало ли предложение?
— Никакой конкретики не было. Обычный звонок, разговор, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

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