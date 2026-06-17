Ролан Гусев раскрыл, обсуждали ли с ним работу в ЦСКА

Российский тренер Ролан Гусев прокомментировал информацию, что он мог возглавить московский ЦСКА. Главным тренером армейцев является Дмитрий Игдисамов. Гусев покинул «Динамо» Москва по итогам прошлого сезона и в данный момент находится без работы.

— Чем занимаетесь в «отпуске»?

— Отдыхаю, провожу время с семьей.

— Вас сватали в ЦСКА. С вами кто-то связывался из клуба?

— Я слышал, что мою фамилию обсуждали, что я был кандидатом, но со мной никто из руководства не связывался.

— Такое внимание приятно?

— Приятно, конечно. Но это же ничего не означает. Это как участвовать в финале и не быть победителем, потому что проигравшего спустя время мало кто вспомнит.

— Были разговоры и про «Урал». Поступало ли предложение?

— Никакой конкретики не было. Обычный звонок, разговор, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».