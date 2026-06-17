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Тренер сборной Португалии высказался о перерывах на водопой во время ЧМ-2026

Тренер сборной Португалии высказался о перерывах на водопой во время ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о введении паузы на водопой во время матчей чемпионата мира по футболу – 2026.

«Это очень важное изменение. Речь идёт о трёх минутах, которые могут быть очень ценными. Это время позволяет вносить тактические изменения, адаптироваться во время матча. Очень помогает поддерживать контакт с игроками во время матча», – рассказал Мартинес на официальной пресс-конференции.

Напомним, на ЧМ-2026 пауза на водопой стала обязательной для всех 104 матчей турнира – вне зависимости от погодных условий. На 22-й минуте каждого тайма игра останавливается на три минуты.

Сборная Португалии стартует на ЧМ-2026 17 июня. Команда сыграет с ДР Конго в Хьюстоне.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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