Ролан Гусев ответил, представляет ли он Тюкавина в «Баварии» или «Барселоне»

Российский тренер Ролан Гусев высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине, отметив, что может себе представить форварда в испанских и немецких топ-клубах.

— Тюкавин созрел для отъезда в Европу?

— Мы общались с ним на эту тему. Костя хочет что-то выиграть с «Динамо», с клубом, в котором вырос, в котором состоялся как футболист. Он горит этим желанием. Считаю, и по своим качествам, и как форвард, уже сформировавшийся мастер, он созрел для европейского чемпионата. Это факт. Не знаю, какое внутреннее состояние у Кости, как он ощущает ситуацию, только он должен принять решение. Я ему приводил свой пример, когда уходил из «Динамо» в ЦСКА, потому что на тот момент я видел ситуацию, которая была в клубе, понимал, что с «Динамо» я ничего не выиграю.

— Можете представить Тюкавина на острие атаки «Баварии» или «Барселоны»?

— Абсолютно, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».