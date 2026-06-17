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Команду АПЛ могут лишить очков до старта чемпионата

Команду АПЛ могут лишить очков до старта чемпионата
Халл Сити
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«Халл Сити», обыгравший «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевавший путёвку в Премьер-лигу, рискует начать сезон-2026/2027 с отрицательным балансом очков из-за нарушения правил прибыли и устойчивости. Клуб обязан закрыть дефицит примерно в £ 6 млн до 1 июля, иначе получит шестиочковый штраф уже в элитном дивизионе.

Владелец «тигров» Акун Илиджалы признал проблему на встрече с болельщиками на «Эм-Кей‑Эм Стэдиум». «Мы перерасходовали средства и вынуждены продать нескольких игроков до 1 июля. Не боюсь, мы справлялись и с более сложными вещами. Теперь мы клуб Премьер-лиги, стоимость игроков выросла, это хорошее преимущество», — цитирует руководителя BBC Sport.

Финансовый эксперт Киран Магуайр пояснил, что превышение лимита убытков в £ 39 млн за три года вызвано бонусами за выход, прописанными в контрактах футболистов. Общая сумма таких бонусов обычно составляет £ 10-15 млн на команду, именно они «непроизвольно выбили клуб за пределы лимита».

Клуб готов выслушать предложения по Дэвиду Акинтоле, Абу Камаре и Кайлу Палмеру, при этом сделка по нападающему Кайлу Джозефу, интерес к которому проявляют несколько клубов Чемпионшипа, может закрыть значительную часть дефицита. «Халл» не намерен расставаться с ведущими игроками, включая лучшего игрока сезона Ригана Слейтера и молодого защитника Чарли Хьюза, на которых уже поступали запросы.

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