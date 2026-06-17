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Дидье Дешам: Мбаппе может не провести великий матч, но одним действием решить всё

Дидье Дешам: Мбаппе может не провести великий матч, но одним действием решить всё
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре своего капитана Килиана Мбаппе, установившего рекорд сборной по голам за национальную сборную (58), сообщает L'Équipe.

«Даже если он не может провести великий матч, в одном действии способен всё решить. Говорят, что Мбаппе недостаточно защищается, готов это признать. Но побить рекорд Оливье Жиру в 27 лет… На поле и вне его он многое даёт команде как капитан. Как только Килиан выходит на поле… у него мировая аура!» — приводит слова Дешама L'Équipe.

В матче со сборной Сенегала (3:1) Мбаппе оформил дубль и побил рекорд Оливье Жиру (57 голов), став лучшим бомбардиром сборной Франции в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    
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