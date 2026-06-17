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Главный тренер сборной Португалии: мой контракт истекает после ЧМ. Это не новость, а факт

Главный тренер сборной Португалии: мой контракт истекает после ЧМ. Это не новость, а факт
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Мы уже много раз говорили об этом в Португалии. Сейчас мы сосредоточены на продолжении работы, проделанной за последние три с половиной года. Когда пришёл в сборную, я старался выигрывать каждый день, но всегда помнил о необходимости готовиться к чемпионату мира.

Сейчас, спустя 40 игр после победы в Лиге наций, мы сосредоточены на том же — на чемпионате мира. Конечно, об этом говорят как о новости, но мой контракт истекает после чемпионата мира. И я думаю, что это не новость, а факт», — приводит слова Мартинеса журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

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