«Урал» объявил о продлении контракта с хорватским защитником Бегичем

Хорватский центральный защитник Силвие Бегич продлил контракт с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщила пресс-служба клуба Лиги Pari. Футболист выступает за команду с сентября 2022 года.

«Рады продолжить сотрудничество, кэп!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала» в телеграм-канале команды.

Силвие Бегич перебрался в «Урал» из казанского «Рубина». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 0,5 млн. В Мир Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов». В минувшем сезоне в активе 33-летнего футболиста пять голов и две результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах.