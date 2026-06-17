Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил о продлении контракта с хорватским защитником Бегичем

«Урал» объявил о продлении контракта с хорватским защитником Бегичем
Комментарии

Хорватский центральный защитник Силвие Бегич продлил контракт с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщила пресс-служба клуба Лиги Pari. Футболист выступает за команду с сентября 2022 года.

«Рады продолжить сотрудничество, кэп!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала» в телеграм-канале команды.

Силвие Бегич перебрался в «Урал» из казанского «Рубина». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 0,5 млн. В Мир Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов». В минувшем сезоне в активе 33-летнего футболиста пять голов и две результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
«Я — максималист. Клуб должен быть в РПЛ». Первое интервью с Юраном в «Урале»
Эксклюзив
«Я — максималист. Клуб должен быть в РПЛ». Первое интервью с Юраном в «Урале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android