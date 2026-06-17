Гана — Панама: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 начнётся в 2:00 мск

18 июня состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ганы и Панамы. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. Данная встреча не будет официально показана на территории РФ. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Во 2-м туре группы L ганская национальная команда встретится с Англией (23 июня), в 3-м туре — с Хорватией (28 июня). Панама во 2-м туре сыграет с Хорватией (24 июня), в 3-м туре — с Англией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.